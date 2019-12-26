На Киевщине задержали хулигана "Лоща", которого разыскивали два года (фото)

Ему намерены объявить о подозрении и избрать меру пресечения.

В Киевской области правоохранители задержали злоумышленника по кличке "Лощ", которого разыскивали в течение двух лет, подозревая в хулиганстве.

Об этом сообщает пресс-служба областного управления Национальной полиции.

Задержанный - 47-летний уроженец Караглыка, который неоднократно отбывал наказание в местах лишения свободы и имел влияние в криминальном мире.

"Так, в 2017 году в городе Кагарлык произошло убийство участника антитеррористической операции на востоке страны. Нападающего, который нанес смертельные ножевые ранения, полиция задержала сразу. Уголовное производство с обвинительным заключением уже направлено в суд. Его подельнику, который был организатором этого нападения, удалось сбежать. Работники Кагарлыцкого отделения полиции объявили его в розыск и продолжали его поиски", - говорится в сообщении.

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В полиции отмечают, что во время пребывания в розыске мужчина вел конспиративный образ жизни, постоянно скрываясь. "Однако все это время он умудрялся держать в страхе жителей района и "крышевать" игорный бизнес", - добавили правоохранители.

Злоумышленника задержали в Белой Церкви после получения соответствующей оперативной информации. Сейчас ему намерены объявить подозрение и выбрать в суде меру пресечения.

Как сообщал УНИАН, в Тернополе вора-рецидивиста поймали на краже презервативов в аптеке.