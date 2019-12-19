В Тернополе вор-рецидивист попался на краже презервативов в аптеке

Мужчину также будут судить за кражу косметики и алкоголя.

В Тернополе вора-рецидивиста разоблачили на краже презервативов в аптеке на сумму 600 гривен.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, вчера к правоохранителям обратилась работница одной из местных аптек.

Женщина рассказала, что неизвестный мужчина незаконно присвоил 10 упаковок со средствами контрацепции, нанеся материальный ущерб на сумму более 600 грн.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали злоумышленника. Полицейские установили, что это - ранее судимый житель Тернополя, 1985 г. р. Его удалось оперативно задержать.

По данным полиции, в отношении мужчины уже открыто несколько уголовных производств, поскольку предварительно он успел совершить кражу косметики, продуктов питания и алкоголя в магазинах Тернополя.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований в соответствии с ч. 1 ст. 185 УК.

Мужчину будут судить за кражи, в совершении которых он уже признался. В изолятор временного содержания его не помещали, поскольку сумма украденного им является недостаточной для принудительной изоляции.

Как сообщал УНИАН, в Тернополе мужчина за ночь в отеле с двумя проститутками потратил 2 тысячи долларов, украденных у внука своей крестной матери.