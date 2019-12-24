Посадили на цепь и приковали к дереву: в Днепре толпа расправилась с педофилом – СМИ

Обстоятельства произошедшего выясняются.

В ночь на 24 декабря в Днепре толпа молодых людей приковала к дереву мужчину.

Об этом пишет Информатор.

Отмечается, что группу молодчиков, которые вели на цепи мужчину, всячески пиная его и ругая, заметили местные жители. К месту происшествия прибыл патруль полиции

Читайте такжеВ Днепре мужчину избили, ограбили и выкинули из электрички«Заметив полицейских, молодые люди бросились наутек. Однако копы все-равно смогли задержать семерых злоумышленников. К месту также прибыла следственно-оперативная группа, которая и будет выяснять детали случившегося», – говорится в сообщении.

На потерпевшем был надет ошейник с цепью, которой его приковали к дереву. Мужчину передали медикам скорой, его госпитализировали. Причины инцидента выясняются. Очевидцы утверждают, что компания обвиняла потерпевшего в педофилии и таким образом пыталась его проучить.

Ранее УНИАН сообщал, что в Кривом Роге полиция задержала троих подозреваемых в двойном убийстве.