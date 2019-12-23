Убийство в Гидропарке: погибшим оказался киевский предприниматель – СМИ

На месте происшествия обнаружены четыре гильзы от патронов калибра девять миллиметров.

Мужчиной, который умер от огнестрельного ранения в столичном Гидропарке, оказался житель Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

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Происшествие случилось в 15.30 в "Гидропарке" на парковке возле кафе "Очеретяний кіт". Сообщается, что неизвестный мужчина ранил из огнестрельного оружия водителя автомобиля Toyоta, а затем скрылся с места происшествия на другом автомобиле.

На месте происшествия обнаружены четыре гильзы от патронов калибра девять миллиметров.

Автомобиль преступника найден сожженным на одной из улиц Днепровского района.

Пострадавшему оказывали медицинскую помощь, однако от полученных огнестрельных ранений он скончался. Умершим оказался киевский предприниматель Бахвалов, 1978 года рождения.

Как сообщал УНИАН, событие зарегистрировали в Журнале единого учета заявлений и сообщений Днепровского управления полиции, решается вопрос о даче правовой квалификации.