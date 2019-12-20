Драка с полицией в центре Киева: задержаны трое белорусов

Правоохранители начали уголовное производство.

Правоохранители рассказали новые детали сегодняшнего конфликта на столичном Крещатике, в результате которого пострадали четверо полицейских.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Сообщается, что уже задержаны трое иностранцев и начато досудебное расследование.

"По данному факту следственным отделом Печерского УП ГУНП в городе Киеве начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 УК Украины (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) и в порядке ст. 208 УПК Украины задержаны трое граждан Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее в полиции сообщили, что на улице Крещатик к сотрудникам полиции во время несения службы подошла группа агрессивно настроенных людей. За агрессивное поведение были задержаны 8 человек, четверо полицейских обратились за медицинской помощью. Впоследствии появилось видео инцидента.