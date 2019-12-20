Появилось видео потасовки в центре Киева

На записи видно, как группа людей начинает убегать в сторону Европейской площади, пересекая проезжую часть улицы Грушевского.

В центре Киева на улице Грушевского, возле стадиона "Динамо", произошла потасовка между молодчиками и полицейскими.

Соответствующее видео появилось на YouTube.

На записи видно, как группа людей начинает убегать в сторону Европейской площади, пересекая проезжую часть улицы Грушевского. Слышен взрыв. Предварительно, взорвалась светошумовая граната.

Как сообщал УНИАН, ранее в полиции сообщили, что на улице Крещатик к сотрудникам полиции во время несения службы подошла группа агрессивно настроенных лиц. Из-за агрессивного поведения были задержаны 8 человек, четверо полицейских обратились за медицинской помощью.