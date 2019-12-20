Появилось видео потасовки в центре Киева
15:21, 20 декабря 2019Происшествия
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На записи видно, как группа людей начинает убегать в сторону Европейской площади, пересекая проезжую часть улицы Грушевского.
Инцидент произошел возле входа на стадион "Динамо" / скриншот из видео
В центре Киева на улице Грушевского, возле стадиона "Динамо", произошла потасовка между молодчиками и полицейскими.
Соответствующее видео появилось на YouTube.
На записи видно, как группа людей начинает убегать в сторону Европейской площади, пересекая проезжую часть улицы Грушевского. Слышен взрыв. Предварительно, взорвалась светошумовая граната.
Как сообщал УНИАН, ранее в полиции сообщили, что на улице Крещатик к сотрудникам полиции во время несения службы подошла группа агрессивно настроенных лиц. Из-за агрессивного поведения были задержаны 8 человек, четверо полицейских обратились за медицинской помощью.
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