Cмерть обнаженной женщины в Киеве: полиция установила ее личность

По данным полиции, женщина перед смертью много пила и каталась по Киеву на автомобиле.

Полиция установила личность женщины, полуобнаженное тело которой было обнаружено 19 декабря примерно в 7:00 в районе Кадетского Гая в Киеве.

Об этом сообщают «Факты», ссылаясь на пресс-офицера полиции Соломенского района столицы Елену Мошко.

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«Это 39-летняя местная жительница. Нам удалось установить, что накануне смерти женщина употребляла спиртные напитки. А потом села за руль и отправилась кататься по Киеву», - рассказал Мошко.

В полиции предполагают, что смерть женщины была естественной, но точная причина пока не установлена.

«Большая вероятность, что смерть наступила в результате переохлаждения. На теле были обнаружены гематомы - это правда. Но они не могли стать причиной смерти», - заявил источник в правоохранительных органах.

По данным издания, женщина проживала в Турецком квартале, неподалеку от места смерти.

Как сообщал УНИАН, в Киеве в районе Кадетского Гая жестоко убили женщину. Тело нашли возле авто убитой на берегу озера.