На Луганщине задержали доверенное лицо российского вора в законе "Гули Бакинского"

Задержанный планировал организовать так называемую «сходку».

В Луганской области полиция задержала доверенное лицо российского «вора в законе» «Гули Бакинского».

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Как сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины, задержанный планировал организовать так называемую «сходку».

Отмечается, что правоохранители Луганщины получили оперативную информацию о том, что на территорию региона прибыло доверенное лицо российского «вора в законе».

«По планам «вора», его человек должен был установить контроль за деятельностью преступных групп. Для этого гражданин Республики Азербайджан планировал организовать встречу с криминальными элементами, так называемую «сходку», - говорится в сообщении.

Чтобы не позволить криминальным элементам влиять на криминогенную ситуацию в области, полицейские установили место нахождения доверенного лица «вора в законе» - частный дом в Лисичанске.

Во вторник, 10 декабря, он был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Во время обыска у него и изъяли оружие и боеприпасы, а также наркотические средства.

Решаются вопросы об объявлении подозрения и избрании задержанному меры пресечения. Кроме того, после проведения экспертизы изъятых веществ возможна дополнительная квалификация его действий - по статье 309 Уголовного кодекса Украины.