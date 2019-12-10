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Похищение ребенка в центре Киева: информация не подтвердилась

16:41, 10 декабря 2019
Происшествия
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В полиции заявили, что информация о похищении не подтвердилась / facebook.com/MVS.LVIV

Читайте такжеВ Белой Церкви отец отобрал сына у матери и уехал из города (фото)Как сообщал Информатор со ссылкой на источники, девочку 12 лет увезли на Volkswagen Multivan черного цвета, что похищение произошло возле школы №53, а Предварительные номера автомобиля: АА2838ТО. 

Также отмечалось, что в 15:37 в Киеве ввели оперативный план «Перехват» по розыску и задержанию указанного автомобиля.

Однако, позже в столичной полиции УНИАН сообщили, что информация о похищении не подтвердилась, 

Ранее УНИАН сообщал, как в Киеве пытались похитить помощницу нардепа.

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Теги: #Киев#похищение#похищение ребенкапогода в Киеве