Похищение ребенка в центре Киева: информация не подтвердилась

Сообщалось о введении в столице плана "Перехват".

Во вторник, 10 декабря, СМИ сообщили о похищении ребенка в центре Киева на Крещатике.

Читайте такжеВ Белой Церкви отец отобрал сына у матери и уехал из города (фото)Как сообщал Информатор со ссылкой на источники, девочку 12 лет увезли на Volkswagen Multivan черного цвета, что похищение произошло возле школы №53, а Предварительные номера автомобиля: АА2838ТО.

Также отмечалось, что в 15:37 в Киеве ввели оперативный план «Перехват» по розыску и задержанию указанного автомобиля.

Однако, позже в столичной полиции УНИАН сообщили, что информация о похищении не подтвердилась,

Ранее УНИАН сообщал, как в Киеве пытались похитить помощницу нардепа.