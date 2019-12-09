Пожар в Одессе: количество жертв увеличилось до 12 человек (видео)

Судьба четырех человек до сих пор неизвестна.

Количество жертв пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса увеличилось до 12 человек.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, по состоянию на 7.15 понедельника, 9 декабря, под завалами найдено еще два тела.

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«Проводятся мероприятия по их опознанию. Пока неизвестна судьба еще четверых человек», - сообщили в главке

Как сообщал УНИАН, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса произошел пожар, площадь которого составила 4 тыс. кв. м. В этом угловом здании находились 19 различных организаций, учреждений.

Сразу после пожара стало известно о гибели 16-летней студентки Ксении Бабенко, вечером 5 декабря под завалами была обнаружена погибшая преподаватель Анна Бортюк, 6 декабря – еще две жертвы, в ночь на 7 декабря – один человек, в тот же день вечером - еще двое и стало известно о том, что в больнице умер спасатель Сергей Шатохин. Утром 8 декабря утром обнаружили еще два тела.

В результате пожара пострадали 30 человек.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Рассматриваются две версии возгорания - аварийная работа электрооборудования и умышленный поджог. Готовится подозрение двум фигурантам.