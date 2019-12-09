В Светловодске Кировоградской области без тепла снова осталась часть города, детсады и школы

С ноября в городе не могут наладить полноценное теплоснабжение из-за постоянных порывов теплосетей.

В Светловодске Кировоградской области из-за повторных порывов теплосетей в минувшие выходные без теплоснабжения осталась часть школ, детсадов и жилых домов.

Как сообщил исполняющий обязанности городского головы Юрий Сапянов, из-за аварии на теплосети, произошедшей 8 декабря, остановилась котельная № 3.

В результате аварии без тепла остались 4 школы (из 9), 7 детских садов (из 14), а также 114 жилых домов, среди которых - многоквартирные.

«В настоящее время есть проблемы со второй котельной и она может также остановиться. В городе больше разрытых сетей, чем целых. Сейчас идет заседание областного оперативного штаба по восстановлению теплоснабжения в жилых домах и учреждениях социальной сферы. Надеюсь, что мы найдем выход из этой ситуации», - отметил чиновник.

Он добавил, что управление горсовета уже начало поиск подрядчиков, которые могли бы обеспечить отопление социальных учреждений и жилых домов города на любых условиях.

Как сообщал УНИАН, 5 декабря из-за отсутствия тепла в 5-ти из 9-ти школ города возобновили учебу только в 9 и 11 классах. Полноценно работали только 4 школы.

Из-за задолженности перед НАК «Нафтогаз Украины» СП ООО «Светловодскбыт» не смогло вовремя получить номинацию на газ и начать отопительный сезон в Светловодске Кировоградской области. Без тепла остались около 50 тысяч жителей города.

15 ноября предприятие «Светловодскбыт» заключило договор реструктуризации задолженности с «Нафтогазом» и получило номинацию на газ.

18 ноября начали работу все шесть котельных предприятия «Светловодскбыт», однако возникло много порывов на теплосети. В связи с этим 24 ноября в городе объявили чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного уровня.