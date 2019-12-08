Погибшие в результате пожара в колледже Одессы преподаватель и спасатель будут представлены к званию Герой Украины – Арахамия

Глава фракции «Слуга народа» отметил, что необходимо сделать все возможное, чтобы поддержать и окружить заботой семьи погибших в этой ужасной трагедии.

Глава фракции «Слуга народа» в ВР Давид Арахамия заявил, что преподаватель Анна Бортюк и спасатель Сергей Шатохин, погибшие в результате пожара в одесском колледже, будут представлены к званию Герой Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Арахамия сообщил сегодня во время брифинга в Одесской областной государственной администрации.

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Он отметил, что оба погибших спасали во время страшного пожара чужих детей.

«Анна Бортюк проявила себя настоящим Преподавателем с большой буквы, она мужественно спасала и спасла жизни своим ученикам. Ценой своей собственной жизни. Сергей Шатохин, отец троих детей, отдал свою жизнь во имя спасения чужих детей», - сказал глава фракции.

Он отметил, что необходимо сделать все возможное с тем, чтобы всячески поддержать и окружить заботой семьи погибших в этой ужасной трагедии. В частности, сделать так, чтобы родные и близкие Бортюк и Шатохина ни в чем не нуждались.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Одессу из-за трагического пожара в колледже экономики, права и гостинично -ресторанного бизнеса прибыл премьер-министр Украины Гончарук.

Утром 4 декабря в колледже на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса произошел пожар, площадь которого составила 4 тыс. кв. м. В этом угловом здании находились 19 различных организаций, учреждений.

Сразу после пожара стало известно о гибели 16-летней студентки, вечером 5 декабря под завалами была обнаружена погибшая женщина-преподаватель, 6 декабря – еще две жертвы, в ночь на 7 декабря – один человек, вечером 7 декабря – еще двое, в этот же день в больнице умер спасатель Сергей Шатохин, 8 декабря утром обнаружили два тела.

В результате пожара пострадали более 30 человек.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Рассматриваются две версии возгорания - аварийная работа электрооборудования и умышленный поджог. Готовится подозрение двух фигурантам.