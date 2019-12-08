В Киеве Audi влетела в Skoda на встречке – погибла девушка, есть пострадавшие (фото, видео)

Пассажирку Audi медикам спасти не удалось, она получила несовместимые с жизнью травмы шеи.

В центре Киева в ночь на 8 декабря столкнулись два автомобиля. В результате аварии один человек погиб, четверо получили травмы.

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Как сообщает «Информатор», на Владимирском спуске Audi из-за превышения скорости занесло и выбросило на встречную полосу, прямо в лоб в Skoda. В автомобилях находились пять человек.

На место аварии срочно выехали несколько бригад скорой помощи, патрульная полиция и спасатели.

Пассажирку Audi медикам спасти не удалось, она получила несовместимые с жизнью травмы шеи. Еще четыре человека (по два из каждого авто) доставлены в больницу. По словам очевидцев ДТП, несколько из них в тяжелом состоянии.

Причины аварии будет устанавливать следствие.

Ранее на Левом берегу Киева автомобиль Subaru Forester пробил ограждение путепровода и улетел на тротуар неподалеку от торгового центра Komod у станции метро «Левобережной» .