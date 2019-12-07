В деле о пожаре в одесском колледже полиция установила двух подозреваемых

По делу по факту возникновения пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса органами досудебного расследования допрошено более 150 человек, назначено более 20 экспертиз.

В деле по факту возникновения пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса полиция установила двух подозреваемых.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил начальник следственного управления регионального главка Нацполиции Сергей Шайхет.

«Пока, по результатам уже проведенных следственных действий, готовится сообщение о подозрениях двум лицам», - сказал он.

По словам Шайхета, в кратчайшие сроки соответствующие документы будут направлены в прокуратуру Одесской области на согласование, после чего подозрения объявят фигурантам.

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Шайхет отметил, что это только предварительные результаты следствия, и в ходе дальнейшего расследования подозреваемых может стать больше.

В настоящее время органами досудебного расследования допрошено более 150 человек, назначено более 20 экспертиз.

Шайхет уточнил, что официально на сейчас – пять жертв пожара, из которых четверо обнаружены под завалами. Из них одно тело при обнаружении не могли идентифицировать даже по половой принадлежности. Два неопознанных тела направлены на экспертизу.

Он отметил, что пропавшими без вести считаются 11 человек.

В то же время, в отделе коммуникаций регионального главка Нацполиции утверждают, что без вести пропавших 10.

Как сообщал УНИАН, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса произошел пожар, площадь которого составила 4 тыс. кв. м. В этом угловом здании находились 19 различных организаций, учреждений.

Сразу после пожара стало известно о гибели 16-летней студентки, вечером 5 декабря под завалами была обнаружена погибшая женщина-преподаватель, 6 декабря – еще две жертвы, в ночь на 7 декабря – один человек.

В результате пожара пострадали более 30 человек.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Рассматриваются две версии возгорания - аварийная работа электрооборудования и умышленный поджог.

По состоянию на утро субботы на стационарном лечении остаются 11 пострадавших.