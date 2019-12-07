Пожару в Одессе присвоили статус ЧС регионального уровня

В ОГА создадут штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации.

В Одесской областной государственной администрации присвоили пожару в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, который произошел 4 декабря, статус чрезвычайной ситуации регионального уровня.

Об этом сообщает "Думская".

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Также председатель Одесской ОГА поручил создать штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации, однако пока неизвестно, кто именно его возглавит. Работа штаба будет организована на базе областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, в ГСЧС сообщают, что на месте трагедии до сих пор продолжается ликвидация последствий пожара и поиск возможных погибших. По состоянию на 7 декабря без вести пропавшими после пожара считаются 10 человек. Для ликвидации завалов и расчистки территории здания спасатели задействовали автокран FAUN. Сейчас продолжается разбор конструкций на цокольном этаже здания.

Как сообщал УНИАН, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса произошел пожар, площадь которого составила 4 тыс. кв. м. В этом угловом здании находились 19 различных организаций, учреждений.

Сразу после пожара стало известно о гибели 16-летней студентки, вечером 5 декабря под завалами была обнаружена погибшая женщина-преподаватель, 6 декабря – еще две жертвы. Сегодня ночью из-под завалов извлекли еще одно тело.

По данным ГСЧС, в результате пожара пострадал 31 человек, поиски еще 10 продолжаются.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Рассматриваются две версии возгорания - аварийная работа электрооборудования и умышленный поджог.

6 декабря в ГСЧС заявили, что надежды обнаружить в обгоревшем здании живых людей, нет.

По состоянию на сегодняшнее утро на стационарном лечении остаются 11 пострадавших.