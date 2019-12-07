Пожар в колледже Одессы: количество погибших возросло

По информации Национальной полиции, судьба 10 человек остается неизвестной.

Утром 7 декабря число погибших в результате пожара в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возросло до 5 человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Facebook.

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"Всего в результате пожара погибло 5 человек: 4 декабря в 12.20 одна женщина скончалась в больнице. 5 декабря в 17.40 тело 1 человека обнаружено при проведении поисковых работ", – говорится в сообщении.

6 декабря в 15:30 во время разбора завалов обнаружены тела еще 2 погибших человек. 7 декабря в 00:40 во время разбора завалов обнаружено тело 1 человека. Пострадал 31 человек (в больницах остается 17 человек, 6 декабря выписано 9 человек).

По информации Национальной полиции, судьба 10 человек остается неизвестной.

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы продолжаются.

Как сообщал УНИАН, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса произошел пожар, площадь которого составила 4 тыс. кв. м. В этом угловом здании находились 19 различных организаций, учреждений.

Сразу после пожара стало известно о гибели 16-летней студентки, вечером 5 декабря под завалами была обнаружена погибшая женщина-преподаватель, 6 декабря – еще одна жертва. В результате пожара пострадало более 30 человек.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Рассматриваются две версии возгорания - аварийная работа электрооборудования и умышленный поджог.