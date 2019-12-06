"Я буду помнить вас": в Днепре школьник написал записку на доске и пропал (фото)
В пятницу, 6 декабря, ученик одной из школ Днепра пришел в класс, оставил вещи, написал на доске прощальную записку и исчез.
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Об этом сообщает «Информатор».
Сотрудники полиции оперативно получили фотографию, приметы ученика и приступили к поиску.
Сначала телефон мальчика был выключен, однако спустя некоторое время он появился в сети. При помощи пеленгатора правоохранители определили район нахождения школьника. По неподтвержденной информации, он также выложил историю в Instagram, где в слезах шел по улице.
В итоге 14-летнего мальчика нашли целым и невредимым. Причину своего поступка он не объяснил. Его доставили в районное отделение полиции, где с ним сейчас беседуют правоохранители.
Как сообщал УНИАН, в Черновцах сегодня утром на территории школы №4 обнаружили тело дворника, который покончил собой.