"Я буду помнить вас": в Днепре школьник написал записку на доске и пропал (фото)

В итоге 14-летнего мальчика нашли целым и невредимым.

В пятницу, 6 декабря, ученик одной из школ Днепра пришел в класс, оставил вещи, написал на доске прощальную записку и исчез.

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Об этом сообщает «Информатор».

Сотрудники полиции оперативно получили фотографию, приметы ученика и приступили к поиску.

Сначала телефон мальчика был выключен, однако спустя некоторое время он появился в сети. При помощи пеленгатора правоохранители определили район нахождения школьника. По неподтвержденной информации, он также выложил историю в Instagram, где в слезах шел по улице.

В итоге 14-летнего мальчика нашли целым и невредимым. Причину своего поступка он не объяснил. Его доставили в районное отделение полиции, где с ним сейчас беседуют правоохранители.

Как сообщал УНИАН, в Черновцах сегодня утром на территории школы №4 обнаружили тело дворника, который покончил собой.