В Черновцах на территории школы повесился дворник
10:59, 28 ноября 2019Происшествия
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Тело мужчины обнаружила уборщица у входа в столовую.
Дворник работал в школе на полставки / фото Facebook-страница Черновицкой ООШ №4
В Черновцах сегодня утром на территории школы №4 обнаружили тело дворника, который покончил собой.
Как сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области, сегодня в 7.31 по спецлинии «102» поступила информация от уборщицы ООШ №4 о том, что она обнаружила на территории школы, у входа в столовую, повешенным мужчину 1951 г.р.
Позже выяснилось, что погибшим оказался дворник, который работал в школе на полставки.
Сейчас учебный процесс в школе приостановлен на территорию учебного заведения не пускают ни школьников, ни учителей.
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