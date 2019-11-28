В Черновцах на территории школы повесился дворник

Тело мужчины обнаружила уборщица у входа в столовую.

В Черновцах сегодня утром на территории школы №4 обнаружили тело дворника, который покончил собой.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области, сегодня в 7.31 по спецлинии «102» поступила информация от уборщицы ООШ №4 о том, что она обнаружила на территории школы, у входа в столовую, повешенным мужчину 1951 г.р.

Позже выяснилось, что погибшим оказался дворник, который работал в школе на полставки.

Сейчас учебный процесс в школе приостановлен на территорию учебного заведения не пускают ни школьников, ни учителей.