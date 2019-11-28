цей матеріал доступний українською

В Черновцах на территории школы повесился дворник

10:59, 28 ноября 2019
Происшествия
79 0
Дворник работал в школе на полставки / фото Facebook-страница Черновицкой ООШ №4

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области, сегодня в 7.31 по спецлинии «102» поступила информация от уборщицы ООШ №4 о том, что она обнаружила на территории школы, у входа в столовую, повешенным мужчину 1951 г.р.

Позже выяснилось, что погибшим оказался дворник, который работал в школе на полставки.

Сейчас учебный процесс в школе приостановлен на территорию учебного заведения не пускают ни школьников, ни учителей.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Черновцы#школа#самоубийство