Показал тело с пакетом на голове: всплыли детали жуткого свидания в Киеве

В день случившегося между задержанным и погибшей произошла ссора.

В ночь на 6 декабря в Киеве по адресу улица Зодчих, 68, в квартире обнаружили труп 82-летней женщины. В квартиру, где находилось тело, заявительницу привел мужчина, с которым она познакомилась в интернете.

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Уже спустя час патрульным удалось задержать подозреваемого. Из собственных источников "Информатору" стали известны подробности жуткого инцидента.

Личность подозреваемого установили очень быстро, и экипажи патрульных направились на адрес, где мог находиться потенциальный преступник. По адресу улица Якуба Колоса, 17, правоохранители задержали 24-летнего мужчину. Изначально он отрицал свою причастность к преступлению, но позже — сознался.

Предварительно выяснилось, что он периодически заходил к пожилой женщине и приносил ей продукты. В день случившегося между задержанным и погибшей произошла ссора, в ходе которой он толкнул женщину. Она упала и потеряла сознание. После этого мужчина замотал шею шарфом и спрятал женщину в шкафу.

На данный момент информация о том, зачем он привел новую знакомую в эту квартиру, выясняется. После разбирательств данному происшествию будет дана правовая квалификация.

Напомним, мужчина позвал на свидание женщину, а потом пригласил в квартиру. В доме незнакомец начал ей угрожать и показал запакованный труп пенсионерки – владелицы квартиры.