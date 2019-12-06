На Херсонщине пьяная горе-мать подралась со знакомым и забыла на улице младенца (фото)

У женщины трое детей, семья состоит на учете, как неблагонадежная.

В городе Голая Пристань на Херсонщине спасли от переохлаждения шестимесячную девочку, которую мать оставила на улице.

Об этом сообщили в полиции Херсонской области.

Читайте такжеВ Винницкой области кот задушил 9-месячного ребенкаОтмечается, что внимание неравнодушных прохожих привлекла детская коляска, в которой плакала девочка в возрасте примерно 6 месяцев. Люди сначала ждали, что к коляске подойдет мать. Когда же никто так и не появился, прохожие позвонили в полицию.

«Ребенка немедленно отвезли в медицинское учреждение, где ее осмотрели врачи. Кроме незначительного переохлаждения, с девочкой было все хорошо. Граждане и полицейские успели вовремя забрать ребенка с улицы», – говорится в сообщении.

За это время в полицию никто не обращался по поводу исчезновения ребенка, правоохранители начали поиски ее родных. Одна из врачей узнала девочку и предоставила данные ее матери. Женщине 34 года, и семья находится на учете, как неблагонадежная. Кроме полугодовалой девочки, женщина имеет еще двух детей в возрасте 11 и 12 лет, которые проживают с родным отцом.

«Сотрудники полиции разыскали горе-мать, которая была в состоянии сильного алкогольного опьянения и едва держалась на ногах. Она пояснила, что вышла погулять с ребенком, встретила знакомого, с которым поссорилась и подралась. Во время конфликта она оставила коляску с ребенком возле дома, а потом забыла о ней и пошла по делам», – говорится в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, как в Одессе суд отпустил мать, подозреваемую в попытке убийства младенца.