В Одессе суд отпустил мать, подозреваемую в попытке убийства младенца (фото)

Судья принял решение на время следствия отпустить женщину под личное обязательство.

Суворовский районный суд Одессы сегодня отпустил под личное обязательство женщину, подозреваемую в попытке задушить в больнице своего 5-месячного сына.

Читайте такжеРитуальное убийство 9-летнего мальчика в РФ: задержана глава секты, пытавшаяся его воскреситьКак сообщили УНИАН в прокуратуре Одесской области, прокуратура настаивала на мере пресечения в виде содержания в СИЗО.

Однако суд, заслушав стороны, решил отпустить под личное обязательство 33-летнюю жительницу города Южный Одесской области.

«Мы обжалуем решение относительно меры пресечения», - заявили в пресс-службе прокуратуры.

В ходе заседания подозреваемая заявила, что не намеревалась убивать младенца, и ее якобы оклеветала соседка по палате.

Согласно решению суда, общение матери с ее сыном сейчас ограничено, оно может происходить только в присутствии врачей Одесской областной детской клинической больницы, в которой мальчик остается на лечении.

Как ранее сообщал УНИАН, женщине объявили о подозрении по ч. 2 ст. 15 и п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – пожизненное лишение свободы.