Пожар в колледже Одессы полностью не потушен - поиски пропавших осложняются

Продолжаются поиски 13 человек, которые могу находиться под завалами.

В Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в котором 4 декабря произошел пожар, приостановлены следственные действия из-за возобновления возгорания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на совещании в Одесской областной государственной администрации сообщил Начальник следственного управления регионального главка Нацполиции Сергей Шайхет.

«В данное время есть осложнения с осмотром места происшествия в том плане, что до сих пор пожар полностью не потушен. И, как мне доложили, час назад, его снова начали тушить водой, и следователи приостановили осмотр места происшествия», - сообщил Шайхет.

Читайте такжеНа месте пожара в одесском колледже обнаружено первое тело (видео)

По его словам, сейчас устанавливается, где именно могли находиться пропавшие без вести люди – на каком этаже, аудитории и пр. Уточняется список пропавших, опрашиваются очевидцы и пр.

Шайхет подтвердил, что официально, по состоянию на утро 6 декабря, известно о двух погибших – 16-летней студентке и женщине, обнаруженной вечером под завалами.

Как сообщал УНИАН, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса произошел пожар, площадь которого составила 4 тыс. кв. м.

Сразу после пожара стало известно о гибели 16-летней студентки. 14 человек числились пропавшими без вести. Вечером 5 декабря под завалами было обнаружено тело погибшей женщины, по предварительным данным – преподавателя колледжа.

Продолжаются поиски 13 человек.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Рассматриваются две версии возгорания - аварийная работа электрооборудования и умышленный поджог.