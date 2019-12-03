В МИД назвали количество пострадавших украинцев в результате ДТП с автобусом в России

Пострадавшие госпитализированы в Богучарскую центральную районную клиническую больницу Воронежской области.

В Воронежской области РФ в результате ДТП пострадали восемь граждан Украины.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил заместитель директора департамента - начальник управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич.

«Согласно информации консула Украины в РФ, 3 декабря из-за сложных погодных условий в ДТП попал рейсовый автобус с украинскими регистрационными номерами, следовавший по маршруту «город Запорожье - город Ростов-на-Дону», - сказал Кирилич.

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По его словам, «в результате происшествия восемь граждан Украины получили травмы различной степени тяжести, один из них - в тяжелом состоянии».

Пострадавшие госпитализированы в Богучарскую центральную районную клиническую больницу Воронежской области.

«Консул поддерживает оперативную связь с управлением МЧС РФ в Воронежской области и лечебным учреждением. Дело находится на контроле Департамента консульской службы и посольства Украины в РФ», - сообщил Кирилич.