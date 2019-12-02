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Пострадали 8 человек: в полиции Киева рассказали подробности массовой драки в пиццерии

15:37, 02 декабря 2019
Происшествия
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Во время драки было повреждено имущество заведения / фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Об этом сообщает столичная полиция в Facebook.

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Отмечается, что речь идет об инциденте в пиццерии на ул. Срибнокильской, где группа лиц грубо нарушала общественный порядок, что сопровождалось особой дерзостью и исключительным цинизмом, а также повредила имущество заведения и входные двери помещения автомобилем БМВ и уехала с места происшествия.

Полиция установила личность владельца иномарки, им оказался 39-летний киевлянин. Также устанавливает других лиц, причастных к правонарушению.

Сейчас следственным отделом Дарницкого управления полиции решается вопрос относительно открытия уголовного правонарушения по ч.2 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины и проведения дальнейшего расследования.

facebook.com/UA.KyivPolice

Как сообщал УНИАН, в ночь на 2 декабря в Киеве на Позняках группа молодых людей устроила массовую драку в пиццерии MisterCat, а впоследствии разнесла автомобилем входные двери заведения.

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Теги: #Киев#дракапогода в Киеве