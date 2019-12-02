Подозреваемым в нападении на депутата Киевского облсовета инкриминируется умышленное убийство

В полиции заявили, что в ближайшее время будет собрана убедительная доказательная база, для того, чтобы эти люди ответили за свое преступление.

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что подозреваемым в обстреле машины депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева и убийстве его сына инкриминируется ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Читайте такжеВ полиции рассказали, что грозит нападавшему на депутата Киевского облсовета

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге в Киеве.

«Кропотливая совместная работа всех полицейских позволила сегодня утром задержать подозреваемых. Эти люди обоснованно подозреваются в совершении преступления, которое классифицируется по ч. 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство)», - заявил Клименко.

По его словам, в ближайшее время будет собрана убедительная доказательная база, для того, чтобы эти люди ответили за свое преступление.

Как сообщал УНИАН, вечером 1 декабря в центре Киева неизвестные обстреляли внедорожник Range Rover, за рулем которого находился депутат Киевского облсовета от «БПП Солидарность», владелец ресторана «Марио» Вячеслав Соболев.

В результате стрельбы погиб трехлетний сын депутата, который был в салоне автомобиля.

Ранее сегодня полиция сообщила о задержании подозреваемых в убийстве ребенка.