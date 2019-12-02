Глава Нацполиции: найдено оружие, из которого убили сына депутата Киевского облсовета

Оружие нашли специалисты и следователи Нацполиции.

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил о том, что было найдено оружие, из которого убили 3-летнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева.

Читайте такжеОба – бывшие бойцы АТО: СМИ сообщили фамилии двух задержанных по подозрению в убийстве ребенка в КиевеКак передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге в Киеве.

«Только что начальник главка Киева вместе с оперативниками приехали с места изъятия оружия. Наши специалисты и следователи нашли оружие, из которого было осуществлено это убийство», – заявил Клименко.

Как сообщал УНИАН, вечером 1 декабря в центре Киева неизвестные обстреляли внедорожник Range Rover, за рулем которого находился депутат Киевского облсовета от «БПП Солидарность», владелец ресторана «Марио» Вячеслав Соболев.

В результате стрельбы погиб 3-летний сын депутата, который был в салоне автомобиля.

Ранее сегодня полиция сообщила о задержании подозреваемых в убийстве ребенка.