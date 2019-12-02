В Киеве группа молодчиков устроила массовую драку в пиццерии (фото)

После драки молодые люди автомобилем разнесли входные двери заведения.

В Киеве на Позняках группа молодчиков устроила массовую драку в пиццерии MisterCat, а впоследствии разнесла автомобилем входные двери заведения.

Читайте такжеВ Киеве массовая драка закончилась убийством молодого парня (видео)

Об этом сообщает Киев Оперативный на странице в Facebook.

"Около 10 человек зашли внутрь, начали конфликтовать с посетителями, потом переключились на персонал и началась массовая драка. Но и этим не закончилось - после драки парни на машине разнесли входную дверь заведения", - говорится в сообщении.

О пострадавших и сумме нанесенного ущерба пока ничего не сообщалось.

Напомним, в Киеве возле кафе на территории Оболонского района в ночь на 28 октября произошла массовая драка со стрельбой. Толкотня, которая впоследствии переросла в драку, произошла на Оболонском проспекте возле кафе MisterCat.