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В Киеве группа молодчиков устроила массовую драку в пиццерии (фото)

02:29, 02 декабря 2019
Происшествия
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Молодчики автомобилем разбили входные двери заведения / фото facebook.com/KyivOperativ

В Киеве на Позняках группа молодчиков устроила массовую драку в пиццерии MisterCat, а впоследствии разнесла автомобилем входные двери заведения.

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Об этом сообщает Киев Оперативный на странице в Facebook.

"Около 10 человек зашли внутрь, начали конфликтовать с посетителями, потом переключились на персонал и началась массовая драка. Но и этим не закончилось - после драки парни на машине разнесли входную дверь заведения", - говорится в сообщении.

О пострадавших и сумме нанесенного ущерба пока ничего не сообщалось.

фото facebook.com/KyivOperativ

Напомним, в Киеве возле кафе на территории Оболонского района в ночь на 28 октября произошла массовая драка со стрельбой. Толкотня, которая впоследствии переросла в драку, произошла на Оболонском проспекте возле кафе MisterCat.

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