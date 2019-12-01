В Одессе в результате столкновения двух автомобилей пострадала женщина-пешеход
15:12, 01 декабря 2019Происшествия
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Потерпевшую доставили в больницу.
В результате ДТП в Одессе пострадала прохожая / фото: facebook.com/MVS.LVIV
В Киевском районе Одессы в результате столкновения двух автомобилей пострадала женщина, которая находилась на тротуаре.
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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления патрульной полиции в Одесской области, ДТП произошло сегодня около 11:00 на пересечении проспекта Академика Глушко с улицей Ильфа и Петрова.
Водитель автомобиля Mitsubishi Lanser, двигаясь по проспекту Академика Глушко, на перекрестке с улицей Ильфа и Петрова во время разворота не пропустил автомобиль Citroen.
В результате произошло столкновение. От удара Citroen отбросило на тротуар, где он сбил 56-летнюю женщину-пешехода. Потерпевшую доставили в больницу.
Как сообщал УНИАН, в Измаильском районе Одесской области полицейский за рулем автомобиля смертельно травмировал пешехода.
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