В Одессе в результате столкновения двух автомобилей пострадала женщина-пешеход

Потерпевшую доставили в больницу.

В Киевском районе Одессы в результате столкновения двух автомобилей пострадала женщина, которая находилась на тротуаре.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления патрульной полиции в Одесской области, ДТП произошло сегодня около 11:00 на пересечении проспекта Академика Глушко с улицей Ильфа и Петрова.

Водитель автомобиля Mitsubishi Lanser, двигаясь по проспекту Академика Глушко, на перекрестке с улицей Ильфа и Петрова во время разворота не пропустил автомобиль Citroen.

В результате произошло столкновение. От удара Citroen отбросило на тротуар, где он сбил 56-летнюю женщину-пешехода. Потерпевшую доставили в больницу.

Как сообщал УНИАН, в Измаильском районе Одесской области полицейский за рулем автомобиля смертельно травмировал пешехода.