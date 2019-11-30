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На Закарпатье пограничники задержали крупную партию героина

14:56, 30 ноября 2019
Происшествия
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На пограничном пункте «Ужгород» задержали крупную партию героина / фото facebook.com/ukrainews

На Закарпатье на пограничном пункте пропуска «Ужгород» задержали автомобиль со строительными материалами, в котором обнаружили 374 кг наркотиков.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

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Сообщается, что по результатам проведенного на месте экспресс-анализа определили, что в пакетах находится героин. Правоохранители проверили часть груза, в каждом из осмотренных листов фанеры были обнаружены наркотики.

Сейчас в рамках уголовного производства, открытого по статье о «покушении на контрабанду наркотических средств в особо крупных размерах», продолжаются следственные действия. Устанавливаются источники происхождения наркотиков, отправители и заказчики товара.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Закарпатской области, согласно документам, груз следовал из Киева в Германию.

Напомним, в июне киевские полицейские разоблачили международную организованную преступную группу наркодельцов и изъяли наркотиков на более 50 млн грн ($2 млн).

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