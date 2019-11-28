Кулеба показал первое фото после ДТП

О состоянии своих сыновей Кулеба в посте ничего не рассказал.

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба показал первую фотографию после ДТП, в которую он попал вместе с детьми в Киевской области.

Ее он опубликовал на своей странице в Facebook. "С момента страшного ДТП прошло четыре дня! Это были невероятно тяжелые дни, как морально, так и физически", - написал Кулеба.

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Он рассказал, что другого водителя-участника ДТП Вадима уже выписали из больницы. С его слов, тот чувствует себя хорошо и готов вернуться к работе.

"Водитель второй машины, Вадим, уже дома, и сегодня посетил меня в больнице, чтобы узнать о моем состоянии и о состоянии моих детей", - пишет уполномоченный президента Украины по правам ребенка.