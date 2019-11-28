Кулеба показал первое фото после ДТП
Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба показал первую фотографию после ДТП, в которую он попал вместе с детьми в Киевской области.
Ее он опубликовал на своей странице в Facebook. "С момента страшного ДТП прошло четыре дня! Это были невероятно тяжелые дни, как морально, так и физически", - написал Кулеба.
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Он рассказал, что другого водителя-участника ДТП Вадима уже выписали из больницы. С его слов, тот чувствует себя хорошо и готов вернуться к работе.
"Водитель второй машины, Вадим, уже дома, и сегодня посетил меня в больнице, чтобы узнать о моем состоянии и о состоянии моих детей", - пишет уполномоченный президента Украины по правам ребенка.
Как сообщал УНИАН, 24 ноября в поселке Чабаны Киево-Святошинского района Киевской области автомобиль Toyota, за рулем которого находился Кулеба, столкнулся с микроавтобусом Volkswagen.
Согласно обнародованному в Telegram-канале "Киев Оперативный" видео, легковушка столкнулась с микроавтобусом при попытке пересечь перекресток.
В ДТП пострадали и были госпитализированы оба водителя и два сына Кулебы 19-ти и 10-ти лет.
25 ноября врачи сообщали, что у Кулебы медики диагностировали сотрясение мозга и многочисленные ушибы и травмы.
Как заявил 25 ноября советник главы МВД Владимир Мартыненко, первые данные следствия указывают, что именно Кулеба нарушил правила дорожного движения во время попытки пересечь перекресток.