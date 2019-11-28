В Житомире в одной из школ ученик распылил газ, 13 детей забрала «скорая»

Ребенок распыл газ в раздевалке спортзала школы во время перемены.

Сегодня в Житомире в одной из школ ученик распылил слезоточивый газ, в результате чего 13 детей доставили в больницы.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Житомирской области, по предварительным данным, газовый баллончик в учебное заведение принес школьник.

«Около 11.00 на спецлинию «102» в полицию поступило сообщение от директора одной из школ Житомира о том, что во время перерыва ученик в раздевалке спортзала школы случайно распылил, вероятно, слезоточивый газ», - рассказали в полиции.

Там также сообщили, что после этого инцидента в учебное заведение вызвали «скорую», и медики осмотрели детей, находящихся в помещении.

В результате осмотра 13 школьников доставлены в больницы города. Так, 12 детей забрали на обследование в Житомирскую городскую детскую больницу, а одного ученика - в областную детскую больницу. Какие именно травмы они получили, сейчас устанавливают.

«Насколько нам известно, никто из детей серьезно не пострадал», - отметили в полиции.

Решается вопрос о привлечении родителей ученика, распылившего газ, к административной ответственности по ч. 4 ст. 184 КУоАП (невыполнение родителями обязанностей по воспитанию своих детей).

Как стало известно УНИАН из информированных источников в правоохранительных органах, этот случай произошел в общеобразовательной школе I-III ст. №26 города Житомира.