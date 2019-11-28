Угрожал взорвать себя и копов: в Ривне задержали вооруженного гранатой мужчину (видео)

Житель Запорожья находился в розыске за хранение боеприпасов.

В Ривне во время задержания злоумышленник угрожал взорвать гранатой себя и полицейских.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Жителя Запорожья разыскивали за хранение боеприпасов. Началось все с разоблачения незаконной АЗС. Правоохранители на горячем поймали 60-летнего мужчину, который заправлял канистры горючим, и забрали его в участок. Там обнаружили, что мужчина находится в розыске за хранение боеприпасов.

Когда хотели провести осмотр его самого, то мужчина начал убегать. Полицейские его догнали, но подозреваемый достал гранату, вытащил чеку и заявил, что всех взорвет. С ним начали переговоры, в конце концов тот сдался, гранату отобрали.

Теперь мужчине грозит до 7 лет за решеткой.

Как сообщал УНИАН, в Харькове задержали двух заместителей руководителей исправительных учреждений и посредника, которые нелегально сбывали продукты питания, предназначенные для осужденных.