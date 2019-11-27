Танкер "Делфи" перед поднятием необходимо обследовать с водолазами – АМПУ

Пока что неизвестно, когда аварийное судно отбуксируют с городского пляжа.

Потерпевший крушение в Одессе танкер «Делфи» необходимо обследовать при помощи водолазов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил и. о. начальника администрации Одесского морского порта Денис Карпов.

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По его данным, согласно Кодексу торгового мореходства, капитан Одесского порта направил соответствующее требование судовладельцу, в котором прописано требование – в течение недели судовладелец должен подготовить все мероприятия по подъему судна.

Работы непосредственно по самому подъему должны быть завершены в течение двух недель.

В то же время, как отметил Карпов, если судовладелец не выполнит эти требования, согласно законодательству, вопрос будет решаться силами украинской стороны.

При этом, чтобы понять критичность состоянии судна, нужно провести водолазное обследование. Сначала снаружи, а в случае необходимости – внутри.

Для проведения наружного обследования должны быть благоприятные погодные условия. В частности, в условиях шторма, порывистого ветра танкер может завалиться, что может повлечь гибель водолазов.

«Для внутреннего обследования, исходя из того, что это танкер, необходимы дополнительные мероприятия: дегазация, зачистка, замывка и пр.», - сказал Карпов.

После обследования, с учетом выявленных повреждений, будет решаться вопрос о том, как снимать танкер с мели – целиком или частями и т.д.

Карпов не смог уточнить, куда именно и когда отбуксируют «Делфи», так как, кроме вышеназванных проблем, существует юридические нюансы – по факту крушения полиция открыла уголовное производство. Чиновник не исключает, что в рамках расследования может быть принято решение о транспортировке «Делфи» на ответственное хранение.

Как сообщал УНИАН, в Черном море возле Одессы потерпел крушение танкер «Делфи» с тремя украинцами на борту. Танкер подал сигнал бедствия еще вечером 20 ноября, когда попал в зону надзора морского порта «Южный» (Одесская обл.). Позже в результате непогоды его отнесло к пляжу «Дельфин» в Одессе. По данным Администрации морпортов, этот танкер был без груза. Глава Одесской ОГА Максим Куцый заявил, что экипаж отказывается покинуть судно. Позднее водолазы эвакуировали трех членов экипажа, которые были обессилены и сильно замерзли.

Крушение танкера привело к загрязнению побережья – и.о. председателя Госэкоинспекции Украины Егор Фирсов заявил в Facebook, что предельно допустимые нормы завышены в 157 раз. 25 ноября в мэрии заявили, что уровень загрязнения значительно снизился.

По факту крушения полиция открыла уголовное производство.

Сегодня стало известно, что для установки сорбирующих бон вокруг танкера привлечены Военно-морские силы ВСУ.