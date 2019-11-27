В Одессе устанавливают боновые ограждения вокруг танкера "Делфи" во избежание разлива нефти

Оказывать помощь в установке боновых ограждений будут два судна ВМС и буксиры.

В Одессе к установке боновых ограждений вокруг потерпевшего крушение танкера «Делфи» привлекли Военно-морские силы Вооруженных сил Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил и. о. начальника администрации Одесского морского порта Денис Карпов.

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«Вчера днем мы привлекли силы и средства ВМС, которые нам помогают. Сегодня в 9.15 два судна ВМС и наши буксиры вышли в место расположения «Делфи» и сейчас идет непосредственная операция по установке бонов вокруг танкера. То есть, если произойдет вытекание нефтепродуктов, оно будет сразу локализовано», - рассказал Карпов.

Как пояснил чиновник, когда судно село на мель в районе городского пляжа «Дельфин», было проведено бонирование – на берегу выставили 140 метров сорбирующих бонов, но установить аналогичные заграждения вокруг судна не удалось из-за непогоды – шторма, сильного ветра.

По его словам, когда в администрацию Одесского порта поступила информация о том, что неуправляемый танкер покидает акваторию порта «Пивденный» и его несет в одесскую акваторию, были приняты все оперативные меры для минимизации возможного ущерба.

«Мы сразу по тревоге сняли с якорей все стоящие на рейде суда, чтобы избежать столкновения с дрейфующим судном, потому что риски в данном направлении были максимальными», - рассказал Карпов.

Отвечая на вопрос о том, использовался ли танкер для контрабандной дозаправки судов, он отметил, что до недавнего времени (примерно до 19 ноября текущего года) судно находилось за 12-мильной зоной (в нейтральных водах). Поэтому повлиять на какие-либо незаконные действия (если они имели место) украинская сторона не могла.

«В государственных водах все возложено на нашу Морскую охрану, Госпогранслужбу. В нейтральных водах в таких случаях должны быть предприняты, наверное, совместные усилия с другими государствами», - прокомментировал Карпов.

Он уточнил, что, согласно официальной информации, «Делфи» еще весной 2018 года вышел из румынского порта Констанца, после чего «его никто не видел».

По данным пограничников, основные документы танкера просрочены с 2018 года.

Как сообщал УНИАН, в Черном море возле Одессы потерпел крушение танкер «Делфи» с тремя украинцами на борту. Танкер подал сигнал бедствия еще вечером 20 ноября, когда попал в зону надзора морского порта «Южный» (Одесская обл.). Позже в результате непогоды его отнесло к пляжу «Дельфин» в Одессе. По данным Администрации морпортов, этот танкер был без груза. Водолазы эвакуировали трех членов экипажа, которые были обессилены и сильно замерзли.

Крушение танкера привело к загрязнению побережья. В частности, по информации и. о. председателя Госэкоинспекции Украины Егора Фирсова, предельно допустимые нормы были завышены в 157 раз. 25 ноября в мэрии заявили, что уровень загрязнения значительно снизился.