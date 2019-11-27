В аэропорту "Одесса" произошло ЧП с самолетом
16:11, 27 ноября 2019Происшествия
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Причиной ЧП стал отказ двигателя.
В аэропорту «Одесса» совершил аварийную посадку учебно-тренировочный самолет / pushkinska.net
В международном аэропорту «Одесса» сегодня совершил аварийную посадку учебно-тренировочный самолет.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе аэропорта, 27 ноября в 12:53 учебно-тренировочный самолет YAK-18 совершил вынужденную посадку.
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Причиной ЧП стал отказ двигателя.
Как отмечается, воздушное судно вылетело за час до инцидента с аэродрома «Гидропорт». На борту находилось 2 человека. Никто не пострадал.
Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.
Справка УНИАН. Международный аэропорт «Одесса» относится к группе крупнейших аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.
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