В Тернопольской области чиновница РГА и ее сын из-за конфликта силой удерживали в кабинете журналиста телеканала

Полиция расследует препятствование профессиональной деятельности журналистов телеканала «1+1» людьми, ставшими героями сюжета канала.

В Тернопольской области полиция расследует факт препятствования профессиональной деятельности журналистов телевизионного канала «1+1».

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, 25 ноября в 13.21 на линию «102» поступило сообщение от оператора одного из центральных телеканалов о том, что между съемочной группой и работниками Борщевской райгосадминистрации возник конфликт. По данным заявителя, два человека вырывали микрофон из рук журналиста, возможно, повредили камеру и лишили свободы журналиста, закрыв его в служебном кабинете.

«На место происшествия через шесть минут прибыл ближайший наряд группы реагирования патрульной полиции. На тот момент конфликт был исчерпан. В ходе проверки стало известно, что спор возник между журналистами телекомпании «1+1» и «героями» сюжета - работницей РГА и ее сыном. Съемочная группа выполняла редакционное задание и готовила материал в эфир о неоплате услуг видеосъемки свадьбы», - рассказал начальник Борщевского отделения полиции Андрей Свинарчук.

По словам журналистов, они зашли в кабинет начальника одного из отделов райгосадминистрации. После вопроса о неоплате услуг, сын госслужащего вытолкал за пределы кабинета оператора, а журналиста закрыл внутри и не выпускал. Именно этого молодого человека местный видеоператор обвинял в соцсетях в том, что он не рассчитался за заказанную им съемку свадьбы.

В ходе проверки выяснилось, что телесные повреждения ни журналист, ни оператор не получили, имущество также было целое. По словам представителей телеканала, единственное, что повредили участники спора - видеофайл записи самого конфликта.

По данным полиции, в свою очередь госслужащий утверждает, что съемочная группа, которая якобы ворвалась в кабинет, не представилась, а сразу начала задавать вопросы о неоплате услуг оператору. Чиновница заявила правоохранителям, что запрещала себя снимать и показала журналисту квитанцию на сумму 2,8 тыс. грн, перечисленных за проделанную работу.

Все причины и последствия конфликта правоохранители выясняют. Данный факт внесен в ЕРДР в соответствии со ст. 171 ч. 3 УК (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов, совершенные должностным лицом).

Ранее, в конце прошлой недели в соцсетях новостные группы Тернополя распространили сообщение местного оператора Романа Колесника, который разместил информацию с оговоркой для других коллег о том, что с ним не рассчитались за отснятую свадьбу. Мол, жених через несколько дней после свадьбы заявил, что разлюбил свою избранницу, поэтому видео ему уже не нужно и платить за него он не будет.

При этом оператор разместил фотографии лиц, которые не рассчитались с ним за съемку события.