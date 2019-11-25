По факту аварии танкера "Делфи" в Одессе открыто уголовное производство

Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ сроком до двух лет или ограничение свободы сроком до трех лет.

Нацполиция в Одесской области открыла уголовное производство по факту аварии танкера "Делфи", севшего на мель в акватории Одесского морского порта.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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"Произошедшее квалифицировано по ч.1 ст.276 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта", - говорится в сообщении.

Следствие по факту нарушения правил безопасности эксплуатации водного транспорта продолжается.

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ сроком до двух лет или ограничение свободы сроком до трех лет", - добавляют в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в Черном море возле Одессы потерпел крушение танкер «Делфи» с тремя украинцами на борту. Танкер подал сигнал бедствия еще вечером 20 ноября, когда попал в зону надзора морского порта «Южный» (Одесская обл.). Позже в результате непогоды его отнесло к пляжу «Дельфин» в Одессе.

По данным Администрации морпортов, этот танкер был без груза.

Водолазы эвакуировали трех членов экипажа, которых доставили в лечебные учреждения. Один из моряков – житель Измаила Одесской области – от госпитализации отказался. 23 ноября из больницы выписали капитана судна – 59-летнего жителя Одессы. Сообщалось, что в воскресенье отпустят домой механика – жителя Херсонской области.

Крушение танкера привело к значительному загрязнению побережья нефтепродуктами.

В частности, и.о. председателя Госэкоинспекции Украины Егор Фирсов заявил, что предельно допустимые нормы превышены в 157 раз.