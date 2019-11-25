В Черниговской области отец пытался зарезать себя и 5-летнего сына

Мужчину и мальчика прооперировали. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

В городе Нежин Черниговской области с ножевыми ранениями госпитализировали 5-летнего мальчика и его отца.

Как сообщает сектор коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Черниговской области, вчера в полицию поступила информация о ранении 5-летнего ребенка его же отцом.

Выяснилось, что 30-летний мужчина во время внезапной вспышки агрессии схватил нож и несколько раз ударил им своего сына. После этого ударил себя ножом в грудь.

«Тяжело раненого малыша и мужчину с ножом в груди обнаружила их соседка», - говорится в сообщении.

Отца и сына карета экстренной медицинской помощи доставила в городскую больницу. У мальчика диагностировали проникающее ножевое ранение грудной клетки, а также ранение лица и шеи. У отца – проникающее ножевое ранение грудной клетки. Оба прооперированы. Состояние раненых стабилизировалось, сейчас их жизни ничего не угрожает.

Открыто производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение), которое наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет. Продолжается досудебное расследование.

Как сообщает источник в правоохранительных органах, отец ребенка состоит на учете у психиатра, поэтому, вероятно, он будет признан неподсудным.