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Разбило голову пассажиру: в Киеве на вокзале отвалилась плитка (видео)

10:20, 22 ноября 2019
Происшествия
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В момент ЧП пострадавший ждал свой поезд / фото УНИАН

Читайте такжеНа Сумщине у грузовика на ходу отпали колеса (фото)Об инциденте сообщается на Facebook-странице «Киев Оперативный».

Отмечается, что в этот момент пострадавший ждал свой поезд.

«Мужчине разбило голову. Место огородили, а кровь быстро пытались вытереть работницы вокзала», – говорится в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что на днях неизвестный сообщил о минировании киевского вокзала, сообщение оказалось ложным.

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Теги: #Киев#вокзал#несчастный случайпогода в Киеве