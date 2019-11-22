Разбило голову пассажиру: в Киеве на вокзале отвалилась плитка (видео)

Место происшествия оградили.

На киевском Центральном железнодорожном вокзале на мужчину упала плитка и разбила ему голову.

Читайте такжеНа Сумщине у грузовика на ходу отпали колеса (фото)Об инциденте сообщается на Facebook-странице «Киев Оперативный».

Отмечается, что в этот момент пострадавший ждал свой поезд.

«Мужчине разбило голову. Место огородили, а кровь быстро пытались вытереть работницы вокзала», – говорится в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что на днях неизвестный сообщил о минировании киевского вокзала, сообщение оказалось ложным.