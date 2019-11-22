Разбило голову пассажиру: в Киеве на вокзале отвалилась плитка (видео)
10:20, 22 ноября 2019Происшествия
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Место происшествия оградили.
В момент ЧП пострадавший ждал свой поезд / фото УНИАН
На киевском Центральном железнодорожном вокзале на мужчину упала плитка и разбила ему голову.
Читайте такжеНа Сумщине у грузовика на ходу отпали колеса (фото)Об инциденте сообщается на Facebook-странице «Киев Оперативный».
Отмечается, что в этот момент пострадавший ждал свой поезд.
«Мужчине разбило голову. Место огородили, а кровь быстро пытались вытереть работницы вокзала», – говорится в сообщении.
Ранее УНИАН сообщал, что на днях неизвестный сообщил о минировании киевского вокзала, сообщение оказалось ложным.
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