На Донетчине трое детей отравились газом

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

В селе Калиновка Волновахского района Донецкой области троих детей госпитализировали с отравлением природным газом. Читайте такжеВ Одессе годовалый ребенок отравился метадоном, он в коме (видео) Как сообщается на сайте ГСЧС Донецкой области, пострадавшие – дети 2006., 2015 и 2016 года. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Ранее в Винницкой области дети массово отравились в школьной столовой.

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