цей матеріал доступний українською

На Донетчине трое детей отравились газом

11:34, 24 ноября 2019
Происшествия
133 0
На Донетчине дети отравились природным газом / фото УНИАН

Читайте такжеВ Одессе годовалый ребенок отравился метадоном, он в коме (видео)

Как сообщается на сайте ГСЧС Донецкой области, пострадавшие – дети 2006., 2015 и 2016 года. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее в Винницкой области дети массово отравились в школьной столовой.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #дети#Донбасс