На Донетчине трое детей отравились газом
11:34, 24 ноября 2019Происшествия
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Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
На Донетчине дети отравились природным газом / фото УНИАН
В селе Калиновка Волновахского района Донецкой области троих детей госпитализировали с отравлением природным газом.
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Как сообщается на сайте ГСЧС Донецкой области, пострадавшие – дети 2006., 2015 и 2016 года. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее в Винницкой области дети массово отравились в школьной столовой.
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