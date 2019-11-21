Подрывник ночного клуба в Сумах сел за решетку на 10 лет

В прошлом году в результате взрыва гранаты в ночном клубе пострадали 8 человек.

В Сумах 29-летний мужчина, который в 2018 году бросил гранату в толпу посетителей ночного клуба «Луна», приговорен к 10 годам лишения свободы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Сумской области, обвиняемый признан виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорен согласно приговору Заречного районного суда г. Сумы сегодня, 21 ноября.

Согласно сообщению, речь идет о событиях, произошедших 10 июня 2018 года. В ходе следствия, проведенного следователями следственного управления Главного управления Нацполиции в Сумской области, установлено, что в тот день обвиняемый в ночное время отдыхал в развлекательном заведении, где у него возник спор с одним из посетителей.

«Мужчина ушел из клуба, а уже через некоторое время вернулся. На голове у него была балаклава, а в руке нож. Злоумышленник вошел в холл заведения в 05:48, сорвал чеку с осколочной гранаты РГД-5, которую прятал в кармане, и бросил в толпу», - напомнили в ведомстве.

Когда охранник заведения пытался остановить злоумышленника, тот ударил его ножом. Несмотря на полученные ранения, охранник побежал за нападавшим и уже в соседнем дворе с помощью полицейских патрульной полиции, которые были вблизи заведения, мужчина был задержан.

Всего тогда пострадали 8 человек в возрасте от 18 до 34 лет, которые получили легкие, средней тяжести и тяжкие телесные повреждения.

В суде обвиняемый вину свою признал частично. Заверил, что не знал, что бросает гранату, думал, что это якобы петарда.

Действия обвиняемого были квалифицированы по ч. 2 ст. 15, пп. 1, 5, 7 ч. 2 ст. 115 (законченное покушение на убийство двух или более лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц и из хулиганских побуждений), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с боевыми припасами), ч. 2 ст. 342 (сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей), ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением предмета, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) и ч. 2 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение, повлекшее кратковременное расстройство здоровья) УК Украины. Приговор он ожидал в СИЗО.