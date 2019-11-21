В Одессе задержали иностранца с четырьмя пистолетами в пакете

Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

В Киевском районе Одессы на улице задержан иностранец, у которого при себе было четыре пистолета.

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, на улице Люстдорфская дорога полицейские остановили 46-летнего прохожего, который в пакете переносил четыре пистолета.

Обнаруженное оружие направлено на экспертизу, по результатам которого будет принято решение о привлечении иностранца к ответственности.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, на Русановской набережной в Киеве вооруженный гражданин России угрожал прохожим пистолетом Макарова.