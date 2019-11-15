В Киеве мужчина вызвал доставку пиццы, но рассчитался не деньгами

Фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В Киеве местный житель избил и отобрал заказ у курьера, которого вызвал для доставки пиццы.

Об этом сообщает полиция Киева.

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По словам 24-летнего пострадавшего, он прибыл по адресу клиента, но тот напал на него с перцовым баллончиком и отобрал пиццу.

С места происшествия виновник скрылся вместе с заказом.

Вскоре правоохранители задержали нападавшего – 23-летнего уроженца Кировоградской области. Он признался в содеянном.

Фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По данному факту следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, в Киеве в одной из школ ограбили ученицу. Преступница зашла в помещение, сорвала с шеи шестилетней девочки золотую цепочку и попыталась убежать. Однако воровку оперативно задержали правоохранители.