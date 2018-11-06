В Белой Церкви с курьером по доставке пиццы рассчитались тумаками

На парня набросился заказчик, избил его и ушел праздновать новоселье.

На Киевщине пострадал курьер по доставке пиццы.

Об этом сообщает официальный сайт полиции области.

На парня набросился заказчик, избил его и ушел праздновать.

В городе Белая Церковь компания отмечала новоселье. Семья с двумя детьми сняла новую квартиру. Решили заказать пиццу. Когда же курьер позвонил, к нему вышла женщина с ребенком на руках и сообщила, что пакет она забирает, а ее муж сейчас выйдет и рассчитается. Работник пиццерии пакеты хозяйке не отдал. Сумма заказа чуть превышала 500 гривен.

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Расчет 23-летний добытчик и глава семейства провел кулаками.

Потерпевший, когда пришел в себя, обратился в полицию.

Вычислить обидчика было не сложно. Мужчина задержан и находится в изоляторе временного содержания. Сейчас решается вопрос относительно избрания относительно него меры пресечения. Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж).