Загадочная гибель подростка в Прилуках: почему до сих пор не объявили результаты экспертизы в деле (видео)

На преступление указывают многочисленные синяки на теле Дениса и сбитые пальцы рук.

Правоохранители не объявили результаты экспертизы по делу Дениса Чаленко - подростка из Прилук.

По версии полиции, его сбил поезд. Родители уверены, что сына убили четверо подростков из влиятельных семей, говорится в сюжете ТСН.

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На преступление указывают многочисленные синяки на теле Дениса и сбитые пальцы рук. А также переписка, в которой парню угрожали расправой.

В четверг правоохранители должны были объявить результаты судмедэкспертизы, которая бы пролила свет на обстоятельства гибели подростка, но этого не произошло. Со слов правоохранителей, не успели напечатать.

Семья нашла в Германии экспертов, которые сделают эксгумацию, и людей, которые это оплатят. "Мы согласны, мы идем до конца. Эксперты из Германии. Уже полностью все согласовано. Это стоит очень много денег. Они готовы возместить и сделать эксгумацию", - говорит отец погибшего Виктор Чаленко.

Как сообщалось, 29 октября в Прилуках на железнодорожных путях было найдено тело 14-летнего школьника Дениса Чаленко. В местном отделении полиции заявили, что парень попал под дизельный поезд. Однако отец парня, Виктор Чаленко, с этим не согласен. По его словам, сына убили за несколько часов до того, как он оказался на рельсах.