Выбивали признание: в Днепре за пытки будут судить четырех полицейских

Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

В Днепре четверо полицейских пытали задержанного, чтобы он признал свою вину. На данный момент обвинительный акт касательно всех фигурантов направили в суд.

Читайте такжеПод Киевом полицейские четыре часа пытали мужчину - ГБРОб этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

Отмечается, что правоохранители задержали мужчину по подозрению в краже. Задержанный отказался признавать свою вину, поэтому обвиняемые начали «выбивать» у него признания в помещении отделения полиции.

Согласно выводам экспертиз, потерпевший получил телесные повреждения средней тяжести. В случае доказательства вины правоохранителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Как ранее сообщал УНИАН, в Киеве задержали преступников. Которые похитили и пытали семью уборщицы.