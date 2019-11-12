В Днепре горит больница Мечникова (видео)

Людей эвакуировали, ликвидация последствий пожара продолжается.

В Днепре произошел пожар на территории больницы имени Мечникова.

Об этом говорится на канале Telegram "hu**iy_dnepr".

Предварительно, людей эвакуируют из близлежащих помещений.

По данным очевидцев, врачи пытались потушить ее самостоятельно, но вышло ли у них – неизвестно.

Как сообщал УНИАН, в июне в Одессе произошел пожар в психиатрической больнице, вследствие чего погибли люди.