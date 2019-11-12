В Днепре горит больница Мечникова (видео)
15:24, 12 ноября 2019Происшествия
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Людей эвакуировали, ликвидация последствий пожара продолжается.
Людей из больницы Мечникова эвакуировали / фото: больница Мечникова/Facebook
В Днепре произошел пожар на территории больницы имени Мечникова.
Об этом говорится на канале Telegram "hu**iy_dnepr".
Предварительно, людей эвакуируют из близлежащих помещений.
По данным очевидцев, врачи пытались потушить ее самостоятельно, но вышло ли у них – неизвестно.
Как сообщал УНИАН, в июне в Одессе произошел пожар в психиатрической больнице, вследствие чего погибли люди.
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