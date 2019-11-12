цей матеріал доступний українською

В Киеве из окна 13 этажа выпала 14-летняя девочка

14:26, 12 ноября 2019
Происшествия
277 0
Личность погибшей установлена / sputnik.by

В Голосеевском районе Киева по адресу улица Ломоносова, 36а произошел жуткий инцидент. В результате падения с высоты погибла несовершеннолетняя девочка. К сожалению, прибывшие врачи были бессильны.

Читайте такжеНа Волыни семья отравилась неизвестным веществом: мужчина умер, женщина и ребенок – в больнице

Все случилось 11 ноября около 06:25. Об этом Информатору сообщили источники в правоохранительных органах.

Предварительно, смерть наступила в результате падения с 13 этажа 25-этажного дома. Что именно произошло - неизвестно. Личность погибшей установлена. Ей было 14 лет. Был это несчастный случай или самоубийство - будут выяснять правоохранители. На месте работал экипаж патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киевпогода в Киеве