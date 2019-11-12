В Киеве из окна 13 этажа выпала 14-летняя девочка

Был это несчастный случай или самоубийство - будут выяснять правоохранители.

В Голосеевском районе Киева по адресу улица Ломоносова, 36а произошел жуткий инцидент. В результате падения с высоты погибла несовершеннолетняя девочка. К сожалению, прибывшие врачи были бессильны.

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Все случилось 11 ноября около 06:25. Об этом Информатору сообщили источники в правоохранительных органах.

Предварительно, смерть наступила в результате падения с 13 этажа 25-этажного дома. Что именно произошло - неизвестно. Личность погибшей установлена. Ей было 14 лет. Был это несчастный случай или самоубийство - будут выяснять правоохранители. На месте работал экипаж патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа.