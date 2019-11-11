В Киеве объявлено о подозрении двум мужчинам, жестоко избивших супругов

Отмечается, что между одним из подозреваемых и его матерью возник конфликт.

В Киеве объявлено о подозрении двум мужчинам, которые жестоко избили супругов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры города Киева, сообщается о подозрении в покушении на умышленное убийство мужчинам, которые во время конфликта нанесли тяжкие телесные повреждения супругам.

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Инцидент произошел вечером 9 ноября в жилом доме на улице Академика Киприанова.

Отмечается, что между одним из подозреваемых и его матерью возник конфликт. Злоумышленник подстерег мать в подъезде и нанес ей и ее гражданскому мужу, который за нее вступился, многочисленные удары деревянной битой и молотком. Участие в жестоком избиении потерпевших принимал и его друг, который живет в том же доме.

«После того как потерпевшие потеряли от полученных телесных повреждений сознание, злоумышленники оставили их на лестнице», - говорится в сообщении.

Пострадавших мужчину и женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.

По результатам оперативно-розыскных мероприятий злоумышленников 1989 и 1990 годов рождения задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. В настоящее время им сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 15 п.п.1,12 ч.2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 9 на 10 ноября в Киеве было совершено нападение на ветерана АТО, бойца 90-го батальона Игоря Панова и его жену. Пострадавших доставили в Киевскую городскую клиническую больницу №17, где прооперировали. Супруги - в коме и на аппаратах искусственной вентиляции.