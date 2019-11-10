В Донецкой области в результате пожара в пятиэтажке погибли два человека
18:10, 10 ноября 2019Происшествия
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Пожар возник в квартире пятиэтажного жилого дома в Красногоровке.
В Красногоровке произошел смертельный пожар / фото УНИАН
В Донецкой области в результате пожара в пятиэтажном жилом доме погибли два человека.
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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
По данным ДСНС, 10 ноября в 13:36 в г. Красногоровка в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома возник пожар. В 14:10 пожар был ликвидирован.
В результате пожара погибли два человека.
Как сообщал УНИАН, в Днепре мужчина случайно наткнулся на полицейских, когда возвращался домой после того, как убил своего друга.
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