В Донецкой области в результате пожара в пятиэтажке погибли два человека

Пожар возник в квартире пятиэтажного жилого дома в Красногоровке.

В Донецкой области в результате пожара в пятиэтажном жилом доме погибли два человека.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным ДСНС, 10 ноября в 13:36 в г. Красногоровка в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома возник пожар. В 14:10 пожар был ликвидирован.

В результате пожара погибли два человека.

Как сообщал УНИАН, в Днепре мужчина случайно наткнулся на полицейских, когда возвращался домой после того, как убил своего друга.